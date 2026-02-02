Τον θάνατο του αγαπημένου της συντρόφου, Πύρρου Αναγνωστόπουλου, θρηνεί η Ζωζώ Σαπουντζάκη. Μετά από 28 χρόνια κοινής πορείας, ο σύντροφος της μεγάλης πρωταγωνίστριας “νικήθηκε” από τα προβλήματα υγείας του. Η κατάστασή του είχε γίνει γνωστή το περασμένο διάστημα, καθώς οι δυο τους νοσηλεύονταν ταυτόχρονα στο ίδιο νοσοκομείο.

Οι δυο τους πορεύτηκαν μαζί για περίπου 28 χρόνια, με τον Πύρρο Αναγνωστόπουλο να στέκεται δίπλα της σε κάθε στιγμή και να μιλά για εκείνη με πολύ τρυφερά και όμορφα λόγια.

Η στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδη μίλησε στην εκπομπή Happy Day για την ψυχολογική κατάσταση της σπουδαίας ηθοποιού, αποκαλύπτοντας ότι θα γίνει αποτέφρωση στην Ριτσώνα.

«Ήταν πολύ βεβαρημένη η υγεία τον τον τελευταίο μήνα και μη αναστρέψιμη κατάστασή του. Ένας μεγάλος έρωτας, μία μεγάλη αγάπη… Η Ζωζώ είναι συντετριμμένη, προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε πάνω σε αυτό, να το διαχειριστεί και πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά η Ζωζώ θα βγει δυνατή.

Ο Πύρρος εδώ και πολλά χρόνια είχε αφήσει στα παιδιά του γραπτή εντολή, ότι θέλει να αποτεφρωθεί και η τέφρα του… επειδή μας είχε πάει στα Γιάννενα, είχαμε πάει όλοι μαζί στα Γιάννενα γιατί είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του, θα τη σκορπίσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μας είχε υποδείξει. Σε ένα λόφο στα Γιάννενα που βλέπει όλα τα Γιάννενα. Ενδεχομένως την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου θα γίνει η αποτέφρωση.

Ο Πύρρος έφυγε με πολλή αγάπη… Από 50 χρονών ο Πύρρος είχε προβλήματα με την υγεία του. Έχει δύο παιδιά τη Βίβιαν και το Βασίλη».

govastiletto.gr -Πένθος για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη – Έφυγε από τη ζωή ο σύντροφός της