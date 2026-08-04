Σε μια συγκινητική εξομολόγηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN προχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς, μιλώντας για την ολοκληρωτική καταστροφή της κατοικίας του από την πύρινη λαίλαπα στο Πόρτο Γερμενό. Ο δημοφιλής ηθοποιός, φορτισμένος συναισθηματικά, αναφέρθηκε στην απώλεια του σπιτιού του, το οποίο αποτελούσε καταφύγιο και κομμάτι της ζωής του για πάνω από 50 χρόνια.

«Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω;» είπε αρχικά ο Τάσος Χαλκιάς, αδυνατώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε σε αυτό που τον πονά περισσότερο: το γεγονός ότι το σπίτι που δημιούργησε με τόσο κόπο δεν θα μπορέσει πλέον να περάσει στα παιδιά του.

«Και εκεί που ήμουν περήφανος “θα αφήσω στα παιδιά μου”, ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω. Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τάσος Χαλκιάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους δεκάδες κατοίκους της περιοχής που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ίδια τραγωδία, υπογραμμίζοντας ότι η δική του απώλεια είναι μόνο μία από τις πολλές.

«Βέβαια, όπως θα βλέπετε, αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι του και ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. Διακόσια τόσα σπίτια ιδιωτών και τρία-τέσσερα μικροξενοδοχειάκια και κανά δυο επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι έβγαζαν το ψωμί τους», είπε, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.

Οι δηλώσεις του ηθοποιού αποτυπώνουν όχι μόνο τον προσωπικό του πόνο, αλλά και το δράμα εκατοντάδων ανθρώπων που είδαν μέσα σε λίγες ώρες να χάνονται οι κόποι μιας ζωής και να σβήνει κάθε σχέδιο για το μέλλον.

govastiletto.gr -Τάσος Χαλκιάς: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη φωτιά – «Έδωσα την ψυχή μου για αυτό το σπίτι»