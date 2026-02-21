Το κλίμα είναι βαρύ για τον Τρύφωνα Σαμαρά , μετά την ξαφνική απώλεια της αγαπημένης του σκυλίτσας, Νικόλ, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρόβας στο στούντιο του Just the 2 of Us

Ο γνωστός κομμωτής συμμετέχει φέτος στο show, αναλαμβάνοντας τα backstage μαζί με τη Modern Cinderella. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μαζί του το σκυλάκι του στις πρόβες, αφού αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του και πολύτιμη συντροφιά.

Η Νικόλ ήταν για εκείνον κάτι περισσότερο από ένα κατοικίδιο, καθώς υπήρξε σταθερό στήριγμα και πηγή χαράς. Η απώλειά της τον έχει συγκλονίσει, με συνεργάτες και κοντινά του πρόσωπα να του εκφράζουν τη συμπαράστασή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση, αναγνωρίζοντας τη στενή σχέση που είχε ο Τρύφωνας Σαμαράς με το αγαπημένο σκυλάκι του.

