Τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα στην εκπομπή «Happy Day», στις οποίες προέτρεψε όσους διαφωνούν μαζί του να βγάλουν τον σκασμό, σχολίασε ο Νίκος Συρίγος μέσα από το «Χαμογέλα και πάλι».

Ο δημοσιογράφος διαφώνησε με τη στάση του συνεργάτη της Σταματίνας Τσιμτσιλή και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να μένει σιωπηλός, όταν θεωρεί ότι οι τοποθετήσεις του προσβάλλουν άλλους ανθρώπους.

Η αιχμηρή απάντηση του Νίκου Συρίγου

Ο Νίκος Συρίγος αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα, σημειώνοντας ότι το τηλεοπτικό του παρελθόν είναι εύκολο να αναζητηθεί και να αξιολογηθεί.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως ακόμη και τα υπονοούμενα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος εξασφάλισε μια επαγγελματική θέση μπορούν να εκληφθούν ως προσβολή.

«Επειδή η χώρα είναι πάρα πολύ μικρή και γνωριζόμαστε ,και ακόμα κι αν δεν είχαμε μνήμη και ξεχνάγαμε το παρελθόν του καθενός από εμάς, και τις τοποθετήσεις του στον δημόσιο λόγο, υπάρχει η Google. Οπότε με μια απλή αναζήτηση εκεί, μπορεί να καταγράψει πολλά πράγματα που έχουν συμβεί στον τηλεοπτικό αέρα από τον κ. Παπανώτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ότι θα ήταν χρήσιμο ο Δημήτρης Παπανώτας να παρουσιάζει στο τέλος κάθε χρονιάς τη δική του άποψη για το ποιοι αξίζουν να βρίσκονται στην τηλεόραση.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στα υπονοούμενα για τις επαγγελματικές διαδρομές ανθρώπων, τόνισε ότι δεν αφορούν αποκλειστικά προσωπικές σχέσεις, αλλά και πιθανές γνωριμίες που μπορεί να βοήθησαν κάποιον στην επαγγελματική του πορεία.

«Και τα υπονοούμενα δεν έχουν να κάνουν με κρεβάτια, αλλά και με το αν μπήκες κάπου με γνωριμία κλπ. κι αυτό προσβολή είναι στα μάτια τα δικά μου», πρόσθεσε.

«Εγώ δεν θα βγάλω τον σκασμό»

Ο δημοσιογράφος απευθύνθηκε στη συνέχεια ευθέως στον Δημήτρη Παπανώτα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει να παίρνει θέση κάθε φορά που θεωρεί πως κάποιος δέχεται προσβλητικά σχόλια.

«Να του πω τα νέα. Εγώ δεν θα βγάλω τον σκασμό και σου μιλάω επί προσωπικού. Κάθε φορά που θα προσβάλλεις έναν άνθρωπο, θα είμαι εδώ για να σου απαντήσω», δήλωσε ο Νίκος Συρίγος, δίνοντας συνέχεια στην τηλεοπτική αντιπαράθεση.

Govastiletto.gr – Δημήτρης Παπανώτας: «Λυσσάξανε να απαντήσω, τώρα ας βγάλουν τον σκασμό» – Άγριο ξέσπασμα στο Happy Day