Νέα ερωτήματα προκαλούν τα πρόσφατα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές Αρχές και αφορούν τον Jeffrey Epstein, φέρνοντας στο προσκήνιο το όνομα της Naomi Campbell.

Έγγραφα-βόμβες στην τελευταία σειρά αρχείων του Epstein που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα φαίνεται να δείχνουν την Campbell να τον προσκαλεί επανειλημμένα σε πάρτι μόδας υψηλού προφίλ και στο ξέφρενο πάρτι των 40ών γενεθλίων της στις Κάννες.

Σύμφωνα με το υλικό, το διεθνούς φήμης supermodel φέρεται να είχε συχνή επικοινωνία και επαφές με τον χρηματοοικονομικό παράγοντα σε βάθος πολλών ετών, τόσο πριν, όσο και μετά την καταδίκη του το 2008.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν email, σημειώσεις ημερολογίου και καταγραφές τηλεφωνημάτων, τα οποία σκιαγραφούν μια σχέση που φαίνεται να εξελίχθηκε από επαγγελματική, σε σαφώς προσωπική.

Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε προσκλήσεις της Naomi Campbell προς τον Epstein για εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως λαμπερά fashion events και ιδιωτικά πάρτι σε Κάννες, Παρίσι και Νέα Υόρκη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν μηνύματα στα οποία η Campbell φέρεται να ζητά άμεση επικοινωνία μαζί του, καθώς και μετακινήσεις με το ιδιωτικό του αεροσκάφος.

Παράλληλα, σε παλαιότερες επικοινωνίες γίνεται λόγος για πιθανή επαγγελματική καθοδήγηση, με την ίδια να αναζητά τη γνώμη του για επιχειρηματικά σχέδια που σχετίζονταν με τον χώρο της μόδας.

Κάποιες από τις συναντήσεις φαίνεται να σχετίζονται με πιθανές επιχειρηματικές συμβουλές από τον εκλιπόντα χρηματοοικονομικό παράγοντα.

Η Campbell ζητά αν θα μπορούσε να δει τη “swimwear collection” της για τη Victoria’s Secret σε μήνυμα του 2005.

Σε άλλο μήνυμα, ο πράκτορας του Epstein κανονίζει η Campbell να συναντήσει τη βασίλισσα του λιανικού εμπορίου Linda Wachner στο σπίτι του Epstein το 2010.

Το όνομά της εμφανίζεται επίσης, σε καταθέσεις δύο γυναικών που έχουν παρουσιαστεί ως φερόμενα θύματα του Epstein.

Η μία αναφέρει ότι τον γνώρισε σε κοινωνική εκδήλωση στην έπαυλή του, όπου βρισκόταν και η Campbell, ενώ η δεύτερη υποστηρίζει ότι ο Epstein επικαλούνταν τη γνωριμία του με τη Naomi Campbell για να της υποσχεθεί επαγγελματικές ευκαιρίες στον χώρο της μόδας.

Στα μεταγενέστερα χρόνια, οι καταγραφές δείχνουν πως οι επαφές τους συνεχίστηκαν με κοινωνικό χαρακτήρα, με τον Epstein να φέρεται να προσκαλείται σε γενέθλια, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και ιδιωτικά δείπνα, στα οποία συμμετείχαν και άλλα γνωστά πρόσωπα της διεθνούς showbiz και του επιχειρηματικού κόσμου.

Μέχρι στιγμής, τα έγγραφα δεν αποδίδουν ποινικές ευθύνες στο μοντέλο, ωστόσο οι αποκαλύψεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων του Epstein με ισχυρά και προβεβλημένα πρόσωπα, δημιουργώντας νέο κύκλο συζητήσεων και προβληματισμού.

Πηγή: dailymail.co.uk

