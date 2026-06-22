Η εμφάνιση της Αφροδίτης Χατζημηνά ως Amy Winehouse στο χθεσινό επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές του live.

Η ερμηνεύτρια παρουσίασε το εμβληματικό τραγούδι «Back to Black» και κατάφερε να αποδώσει όχι μόνο το φωνητικό κομμάτι, αλλά και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που χαρακτήριζε τη σπουδαία καλλιτέχνιδα.

Η εμφάνισή της απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ωστόσο η αντίδραση που ξεχώρισε περισσότερο ήταν εκείνη της Κατερίνας Παπουτσάκη.

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Η ηθοποιός και κριτής του YFSF δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ για λίγα λεπτά έδειχνε πως δεν μπορούσε να βρει τα λόγια για να σχολιάσει αυτό που μόλις είχε παρακολουθήσει. «Δεν ξέρω τι με συγκίνησε. Δεν μπορώ να μιλήσω, να μιλήσει κάποιος άλλος;», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η συγκίνησή της συνδεόταν και με την ίδια την ιστορία της Amy Winehouse, μιας καλλιτέχνιδας που έφυγε πρόωρα από τη ζωή και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική. «Ένα πλάσμα πολύ ευάλωτο, μπορείς να νιώσεις από την πρώτη στιγμή τον πόνο που είχε, όμως κατάφερε να μετουσιώσει αυτόν τον πόνο σε κάτι πολύ σημαντικό», ανέφερε.

Όταν κατάφερε να συγκροτήσει τις σκέψεις της, η κριτής του YFSF θέλησε να αναγνωρίσει την προσπάθεια της Αφροδίτης Χατζημηνά. «Είναι πολύπλευρο αυτό που έχει συμβεί. Δεν είναι μόνο ότι έφερες την ατμόσφαιρα αυτού του πράγματος, ήταν ενσάρκωση αυτά που είδαμε, το τεχνικό κομμάτι ήταν άρτιο», σχολίασε.

Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στη φωνητική απόδοση, την κίνηση και την έκφραση της διαγωνιζόμενης. «Το ουσιαστικό ήταν πως η φωνή ήταν η ίδια, η στάση του σώματός σου, το βλέμμα σου, πώς μας κοίταξες όταν μπήκες», είπε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

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