Το βράδυ της Δευτέρας 16/2 πραγματοποιήθηκε, στο Θέατρο Ζίνα, η επίσημη πρεμιέρα της εμβληματικής θεατρικής παράστασης «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» του Έντουαρντ Άλμπι, με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας, που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις.

Αρκετοί επώνυμοι έδωσαν το «παρών» προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση και ανάμεσα σε αυτούς, ήταν και διάσημα ζευγάρια, τα οποία φωτογραφήθηκαν μαζί.

Λίγα λόγια την παράσταση:

Το έργο, με αφορμή μια φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα ώριμο παντρεμένο ζευγάρι, εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων, έντονων συγκρούσεων και συναισθηματικής απογύμνωσης, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το ειρωνικά αστείο.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

