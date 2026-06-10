Το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας έδωσαν το παρών στο Hautes Grecians 2026 το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εκδήλωσης, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε από κοντά τα fashion shows της βραδιάς. Η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε ένα λευκό αέρινο φόρεμα, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας εμφανίστηκε με σκούρο σακάκι, γραβάτα και λευκό παντελόνι.

Ο Βασίλης Κικίλιας στηρίζει διακριτικά κάθε σημαντική επαγγελματική στιγμή της συζύγου του και δεν λείπει ποτέ από το πλευρό της. Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στους φωτογράφους, ενώ δεν έλειψαν και οι τρυφερές στιγμές μεταξύ τους, με ένα φιλί που μαρτυρούσε ότι ακόμη ζουν έναν όμορφο έρωτα!

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για την ενίσχυση του έργου της ΕΛΙΖΑ, ενώ πλήθος εκπροσώπων από τον χώρο της μόδας, της επιχειρηματικότητας και της showbiz βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τον θεσμό.

Να σημειώσουμε πως η Τζένη Μπαλατσινού είναι η ιδρύτρια και εμπνεύστρια του θεσμού Hautes Grecians.

Τι είπε η Τζένη Μπαλατσινού για τον γάμο της κόρης της

«Ήταν μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή ο γάμος της κόρης μου, όπως και κάθε γονέας και θα ήθελα να μείνουμε εδώ», αρκέστηκε να πει η πρώην παρουσιάστρια – μοντέλο, αφού δεν θέλει να απασχολεί με τα προσωπικά της οικογένειάς της και να δίνει τροφή για σχόλια, αφού τα τελευταία χρόνια απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Βασίλη Κικίλια και τον γιο τους στο γάμο της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου