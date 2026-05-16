Τα καρφιά της Έφης Θώδη για την Antigoni και το «Jalla» – «Το τραγούδι της Κύπρου είναι απαίσιο»

Η φετινή συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision δεν έμεινε ασχολίαστη, με την Έφη Θώδη να τοποθετείται δημόσια και να εκφράζει την έντονη προσωπική της άποψη για το τραγούδι «Jalla» και την Antigoni, μέσα από δηλώσεις της στο «Χαμογέλα και πάλι».

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά της, εκφράζοντας ξεκάθαρα ότι δεν ενθουσιάστηκε ούτε με το κομμάτι, ούτε με το συνολικό αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε στο διαγωνισμό. Με λόγια που σίγουρα θα συζητηθούν, σχολίασε ότι η εξωτερική εικόνα δεν αρκεί για να κρίνει κανείς ένα μουσικό αποτέλεσμα, αφήνοντας αιχμές για την επιλογή και την παρουσίαση του τραγουδιού.