Σάββατο 16 Μαΐου 2026,
Τα καρφιά της Έφης Θώδη για την Antigoni και το «Jalla» – «Το τραγούδι της Κύπρου είναι απαίσιο»

«Επειδή είναι ωραία, δεν πάει να πει ότι τραγουδάει και καλά»
Βασίλης Κοντζεδάκης
16.05.2026 | 17:00 UPD:16.05.2026, 17:09
Η φετινή συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision δεν έμεινε ασχολίαστη, με την Έφη Θώδη να τοποθετείται δημόσια και να εκφράζει την έντονη προσωπική της άποψη για το τραγούδι «Jalla» και την Antigoni, μέσα από δηλώσεις της στο «Χαμογέλα και πάλι».

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά της, εκφράζοντας ξεκάθαρα ότι δεν ενθουσιάστηκε ούτε με το κομμάτι, ούτε με το συνολικό αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε στο διαγωνισμό. Με λόγια που σίγουρα θα συζητηθούν, σχολίασε ότι η εξωτερική εικόνα δεν αρκεί για να κρίνει κανείς ένα μουσικό αποτέλεσμα, αφήνοντας αιχμές για την επιλογή και την παρουσίαση του τραγουδιού.

Παράλληλα, αναφερόμενη στον τίτλο του κομματιού, στάθηκε στο ίδιο το «Jalla», το οποίο σχολίασε με δικό της τρόπο, δείχνοντας ότι δεν την κέρδισε ούτε μουσικά, ούτε αισθητικά.

Οι δηλώσεις της έγιναν από τα παρασκήνια του J2US και έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα social media, με τη γνώμη της Έφης Θώδη να προστίθεται στη μακρά λίστα των φετινών σχολίων για τη Eurovision.

