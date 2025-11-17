Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το απόγευμα της Κυριακής, η Εβελίνα Σκίτσκο, γνωστή από τη συμμετοχή της στο GNTM, επέλεξε να αποκαλύψει μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα social media μια δύσκολη πτυχή της ζωής της: τη διάγνωση με καρκίνο.

Το νεαρό μοντέλο μοιράστηκε με τους ακολούθους της φωτογραφίες από την περίοδο νοσηλείας της, όπου φαίνεται να δίνει τη μάχη της έχοντας στο πλευρό της την αμέριστη στήριξη αγαπημένων της προσώπων.

Ωστόσο, η ανάρτηση είχε αίσιο τέλος, καθώς η Εβελίνα Σκίτσκο χαίρει πλέον άκρας υγείας. Για να γιορτάσει τη νίκη της στη μάχη με την ασθένεια και την επιστροφή της στη ζωή, διοργάνωσε ένα ξεχωριστό πάρτι ευγνωμοσύνης, έχοντας κοντά της τους πιο στενούς της φίλους και συγγενείς.

Όπως θα δείτε από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media η ίδια πόζαρε με ένα χαρτόνι το οποίο έγραφε «I F@@@@ cancer» λάμποντας από ευτυχία.

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε το όμορφο μοντέλο:

