Η 23χρονη κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου φέτος το καλοκαίρι θα βρίσκεται στη Μύκονο καθώς συνεργάζεται με το cabaret club, Lío Mykonos. Η Δανάη Λιβιεράτου έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της και το show που παρουσιάζει και έχει γίνει το θέμα συζήτησης στο νησί κι όχι μόνο.

Ο φωτογραφικός μας φακός την απαθανάτισε εκτός δουλειάς σε χαλαρές στιγμές στο νησί των Ανέμων. Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν η όμορφη Δανάη Λιβιεράτου απήλαυσε τη βόλτα της στα Ματογιάννια παρέα με μία καλή της φίλη. Τα δύο κορίτσια τράβηξαν τα βλέμματα με την ομορφιά τους και τα looks τους.

Η νεαρή Δανάη δείχνει να πατά πλέον πολύ γερά στα καλλιτεχνικά της βήματα, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι απλώς «η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου», αλλά μια νέα καλλιτέχνιδα που θέλει να χαράξει τη δική της πορεία.

Η Δανάη Λιβιεράτου ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Τελείωσε το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, ενώ έκανε για δέκα ολόκληρα χρόνια φωνητική, επενδύοντας σοβαρά στην εξέλιξή της. Στη συνέχεια πέρασε από απαιτητική οντισιόν και κατάφερε να φοιτήσει στο Μάντσεστερ, σε ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια για ποπ μουσική, όπου σπούδασε μουσική παραγωγή και σύνθεση.

Δείτε πλάνα που τράβηξε το Mykonos Live TV από το show που παρουσιάζει η Δανάη Λιβιεράτου στο Lío Mykonos.

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