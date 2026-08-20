Η Ειρήνη Παπαδοπούλου απόλαυσε τη βόλτα της στα κοσμικά Ματογιάννια.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια, που συνοδευόταν από μια φίλη της, μαγνήτισε τα βλέμματα όχι μόνο με το κορμί της που κολάζει αλλά και με το νέο της λουκ, καθώς εμφανίστηκε με ράστα κοτσιδάκια.

Ο πειρασμός της πίστας, που δεν έχει πέσει σε άλλη αγκαλιά μετά τον χωρισμό της από τον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη, δεν παραλείπει να μοιραστεί φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί των ανέμων, με τους 337 χιλιάδες followers της στο Instagram.

govastiletto.gr – Στη Μύκονο η Δέσποινα Μοιραράκη, η Ειρήνη Παπαδοπούλου και η Μαρίνα Σταυράκη – Τα νυχτοπερπατήματα στα Ματογιάννια