Ο Τούρκος παραγωγός και επιχειρηματίας Acun Ilicali αγαπάει την Ελλάδα, όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, επενδύοντας σε τηλεοπτικά projects στην τηλεόραση, αλλά και ως τόπο.

Κάθε χρόνο, λοιπόν, περνάει μέρος των διακοπών του σε κάποιο ελληνικό νησί και συνήθως προτιμάει τη Μύκονο. Πρόσφατα, ο γνωστός Τούρκος παραγωγός του «Survivor» εμφανίστηκε στα σοκάκια του νησιού με την κατά 30 χρόνια νεότερη σύζυγό του, Ayca Cagla Altunkaya.

Ο Acun Ilicali μετά από μια απαιτητική επαγγελματική σεζόν ξεκουράζεται και γεμίζει τις μπαταρίες του στη χώρα μας.

Το ζευγάρι έδειχνε πιο ερωτευμένο από ποτέ και δεν δίστασε να ποζάρει στον φακό μας. Η Ayca Cagla Altunkaya έκλεψε τις εντυπώσεις με την ομορφιά της και τη γλυκύτητά της.

Θυμίζουμε ότι ο Acun και η Ayca παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβρη του 2024 στην Κωνσταντινούπολη ενώ είναι μαζί από το 2020, όταν ανέβηκε και η πρώτη κοινή του φωτογραφία τους στο Instagram. Μέχρι στιγμής το μεγάλο αφεντικό της Acun Media έχει πραγματοποιήσει τέσσερις γάμους.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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