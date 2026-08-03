Μετά τις διακοπές του στη Μήλο ο Evan Fournier επέλεξε τη Μύκονο για να γεμίσει τις μπαταρίες του και να ξεκουραστεί.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού να απολαμβάνει τη βραδινή του βόλτα στα γραφικά σοκάκια του νησιού μόνος του.

Για την έξοδό του αυτή ο Fournier επέλεξε ένα total black look και γυαλιά ηλίου. Η παρουσία του στα Ματογιάννια δεν πέρασε απαρατήρητη με πολλούς να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν. Εκείνος έδειχνε ευδιάθετος και δεν δίστασε να ποζάρει στον φωτογραφικό μας φακό.

Ο Evan Fournier είναι παντρεμένος με τη Laura και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον πρώτο τους υποδέχθηκαν το 2019 και τον Ιανουάριο του 2023 γεννήθηκε ο δεύτερος γιος τους.

Ο Evan έχει μάτια μόνο για τη σύζυγό του την οποία αποκαλεί «τα πάντα» του ενώ οι Γάλλοι χαρακτηρίζουν την Laura ως «ένα τέλειο παράδειγμα μιας αριστοκρατικής, αλλά ήσυχης ζωής, καθώς αγαπά και υποστηρίζει την καριέρα και τη φήμη του συζύγου της».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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