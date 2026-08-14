Μετά τους εν ενεργεία εγχώριους σταρ της στρογγυλής θέας, που πλέον βρίσκονται σε προετοιμασία με τις ομάδες τους, στη Μύκονο καταφθάνουν και κάποιοι παλαίμαχοι άσσοι των γηπέδων, όπως ο Γιώργος Καραγκούνης.

Ο «τυπάρας» του ελληνικού ποδόσφαίρου, όπως είναι το παρατσούκλι του, μέλος της ομάδας του 2004 που κατέκτησε το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας, για μια ακόμη φορά έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στο νησί των ανέμων, που δεν λείπει σχεδόν ποτέ από το ημερολόγιο των διακοπών του.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, του Απόλλωνα Σμύρνης, της Ίντερ, της Μπενφίκα και της Φούλαμ, βγήκε βόλτα με φίλους στα Ματογιάννια όπου τον απαθανάτισε η κάμερα του Mykonos Live TV. Χαλαρός και ευδιάθετος έδειχνε να απολαμβάνει την έξοδο με την παρέα του.

Στα κοσμικά σοκάκια είχε θερμό χαιρετισμό και συνομιλία με τον γνωστό φωτογράφο Νίκο Ζώτο, με τον οποίο γνωρίζονται από παλιά, αλλά και με τον δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο, ο οποίος τον συνεχάρη για τις επιτυχίες και την ιστορία που έχει γράψει στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα.

govastiletto.gr – Γιώργος Καραγκούνης: Σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κούκλα κόρη του, Ξένια Καραγκούνη