Ο Ανδρέας Γεωργίου, γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια πολύ τρυφερή στιγμή με την κόρη του. Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο ίδιος πόζαρε αγκαλιά με την πέντε μηνών κορούλα του στην Αγία Νάπα.

Στις φωτογραφίες, ο Ανδρέας κρατάει το παιδί σε μάρσιπο και τη φιλάει, ενώ στη λεζάντα έγραψε με απλότητα αλλά και έντονο συναίσθημα: «Τα πάντα μου». Με αυτόν τον τρόπο εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τη στοργή που νιώθει για το παιδί του, αποτυπώνοντας μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά likes και σχόλια, με τους ακόλουθους να του εύχονται υγεία και χαρά με τη μικρή του κόρη, ενώ οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη μοναδική σύνδεση γονέα και παιδιού και την τρυφερότητα των πρώτων μηνών της ζωής ενός μωρού.

