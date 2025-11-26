Ο Γιώργος Γιαννιάς άνοιξε την καρδιά του στο Happy Day, μιλώντας με ειλικρίνεια για τον δύσκολο τρόπο που διαχειρίζεται την απώλεια των γονιών του. Παράλληλα, εξήγησε πώς βρίσκει τη δύναμη να σταθεί όρθιος, με στήριγμα την οικογένειά του και την πίστη του.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε πρώτα στο μεγάλο συναισθηματικό κενό που άφησε πίσω της η απώλεια και των δύο γονιών του, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα: «Προσπαθώ να ζω με την απώλεια των γονιών μου, όσο περνάει ο καιρός. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχνιέμαι με την οικογένεια μου, αλλά και πολλές στιγμές ελεύθερης πτώσης. Γιατί ήταν πολύ κοντά οι δυο θάνατοι και η μητέρα μου έφυγε άδικα. Μου λείπουν πάρα πολύ».

Στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι απευθύνθηκε σε ειδικό ψυχικής υγείας, όμως τελικά αποφάσισε να το αντιμετωπίσει μόνος του: «Ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο αλλά δεν το συνεχίζω, τα παράτησα όλα. Ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου. Έχω ανάγκη να πιστεύω στον Θεό. Το να είσαι καλός Χριστιανός όμως δεν σημαίνει πολλούς που έχω δει να λένε πράγματα για τη χριστιανοσύνη και για τον Χριστό, τα οποία τα λένε πολύ καλά στη συνέντευξη».

Ο Γιώργος Γιαννιάς στάθηκε ιδιαίτερα και στην υποκρισία που συναντά γύρω του, ειδικά από ανθρώπους που μιλούν δημόσια για την πίστη και την αγάπη: «Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές. Αυτοί οι ίδιοι, που λένε ότι ο Χριστούλης είπε να βοηθάμε και να δίνουμε το ένα αν έχουμε δύο, δεν δίνουν ούτε πάσα από το δεξί στο αριστερό».

