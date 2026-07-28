Οι δυο τους πραγματοποιούν συχνά μικρές αποδράσεις ώστε να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, αφού λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια στην καθημερινότητά τους.

Αυτή τη φορά επέλεξαν την Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή Forte dei Marmi, της επαρχίας Lucca στην Τοσκάνη, όπου κολύμπησαν και χαλάρωσαν σε γνωστό beach bar, με τη Luisa Laemmel να «πειράζει» τον ηθοποιό και να τον βυθίζει μέσα στο νερό, γελώντας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TMZ (@tmztv)

govastiletto.gr – Drew Barrymore: Σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα» σε νέα διαφήμιση με τον Orlando Bloom