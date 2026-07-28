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Ο Orlando Bloom βρέθηκε στην Ιταλία με την 28χρονη σύντροφό του και απόλαυσαν το μπάνιο τους στη θάλασσα, όπου απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές.
Ο ηθοποιός και η Luisa Laemmel, η οποία είναι μοντέλο του οίκου Calvin Klein, γνωρίστηκαν την περασμένη χρονιά, μετά τον χωρισμό του Orlando Bloom με την Katy Perry, με τη σχέση τους να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς.
Οι δυο τους πραγματοποιούν συχνά μικρές αποδράσεις ώστε να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, αφού λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια στην καθημερινότητά τους.
Αυτή τη φορά επέλεξαν την Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή Forte dei Marmi, της επαρχίας Lucca στην Τοσκάνη, όπου κολύμπησαν και χαλάρωσαν σε γνωστό beach bar, με τη Luisa Laemmel να «πειράζει» τον ηθοποιό και να τον βυθίζει μέσα στο νερό, γελώντας.
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