Με άκρως εορταστική διάθεση, η Ανθή Βούλγαρη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους την πιο τρυφερή στιγμή των φετινών Χριστουγέννων.

Η παρουσιάστρια της ενημερωτικής εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», το βράδυ της Παραμονής (24 Δεκεμβρίου 2025), δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια γλυκιά φωτογραφία του γιου της. Ο μικρός Μάριος, ο οποίος είναι πλέον εννέα μηνών, ποζάρει καθισμένος κάτω από το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, κλέβοντας τις εντυπώσεις και σκορπίζοντας χαμόγελα στους ακολούθους της δημοσιογράφου.

Στη φωτογραφία κυριαρχεί το ζεστό, οικογενειακό κλίμα των ημερών. Το φωτισμένο δέντρο, τα στολίδια και η ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο αγάπη και θαλπωρή, αποτυπώνοντας μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της Ανθής Βούγλαρη που περνά τα πρώτα Χριστούγεννα με τον μικρό της γιο.

«So this is xmas. Καλά Χριστούγεννα παιδιά σε όλους» έγραψε στη φωτογραφία της η Ανθή Βούλγαρη.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιογράφος από τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι παντρεμένη με τον μουσικό Κώστα Κωνσταντινίδη.

