Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν μια από τους καλλιτέχνες που βρέθηκαν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να πει με τη σειρά της το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Φορτισμένη συναισθηματικά, η τραγουδίστρια, λίγο μετά την παρουσία της στην αγρυπνία, μοιράστηκε μια παλαιότερη ασπρόμαυρη φωτογραφία τους από τη σκηνή, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα για τον αδόκητο χαμό του.

Η Κατερίνα Λιόλιου έγραψε: «Γιώργο ήρθα στην αγρυπνία να σε αποχαιρετήσω. Και δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό που έβλεπα και δεν το πιστεύω ακόμα. Ο χαμός σου τεράστιος. Μας έχεις κάνει κομμάτια. Αντίο.»

Για του λόγου το αληθές…

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