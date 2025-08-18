Αγωνία για τον ηθοποιό Τάκη Βαμβακίδη, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μια ημέρα πριν τη γιορτή της Παναγίας.

