Συγκινημένος μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο τον συνέδεε φιλία από τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής τους πορείας.

Ο γνωστός performer μίλησε το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, αλλά και στον θαυμασμό που έτρεφε για τον τραγουδιστή. Όπως εξήγησε, είχαν γνωριστεί όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε έρθει από την Πάτρα για να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

«Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη, γιατί τον γνώριζα τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από τότε που ήρθε από την Πάτρα να κάνει τα πρώτα του βήματα. Ήταν ο φίλος που μετά δουλέψαμε μαζί, μετά ο καθένας πήρε την πορεία του, τον έκανα μετά και στα show μου…είχε απίστευτο ταλέντο…και σαν ηθοποιός», ανέφερε αρχικά.

Ο Τάκης Ζαχαράτος αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα είχαν χάσει την επικοινωνία τους, ωστόσο η αγάπη και ο αμοιβαίος θαυμασμός παρέμεναν.

«Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός. Από τη μια είναι ο φίλος μου που έφυγε και από την άλλη είναι ο μύθος “Μαζωνάκης” που έφυγε, είναι σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Όσο τον αγαπάνε θα ζει πάντα. Δε νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ούτε θα φύγει. Είναι σπουδαίο να έχεις τόσο κόσμο να σε αγαπά και να σε αγκαλιάζει, είναι τεράστιο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Τάκης Ζαχαράτος αναφέρθηκε και στην πιο μοναχική πλευρά του χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας: «Πάντα ήταν μοναχικός. Και πολλοί καλλιτέχνες είναι έτσι».

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