Ο Τάκης Ζαχαράτος επέστρεψε στη σκηνή του Nox με την Έλενα Παπαρίζου, λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια της Μαρινέλλας.

Ο ταλαντούχος performer έκανε μια αναφορά στη σπουδαία καλλιτέχνιδα, με την οποία διατηρούσαν μια βαθιά φιλία, με αφορμή το γεγονός ότι ήρθε να τους απολαύσει ο Κώστας Χατζής.

Ο Τάκης Ζαχαράτος ανέφερε: «Σήμερα είναι μια μέρα πολύ έτσι περίεργη, γιατί σε αυτό εδώ το χώρο εγκαινιάστηκαν οι Τετάρτες από τη σπουδαιότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που γέννησε ποτέ αυτός ο τόπος, τη μια, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, Μαρινέλλα. Και επειδή πάντα τα κανονίζει κι από εκεί κάποια πράγματα, σήμερα έχουμε την τεράστια τιμή να έχουμε κοντά μας ένα μύθο του ελληνικού τραγουδιού, ένα άνθρωπο που με τις μελωδίες του, τη φωνή του, την καρδιά του, τη διαφορετικότητά του, μας έκανε καλύτερους ανθρώπους. Ένας πραγματικά στύλος του πολιτισμού. Είναι σήμερα κοντά μας ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος… Κώστας Χατζής!».

Στη συνέχεια, ο Τάκης Ζαχαράτος ερμήνευσε Μαρινέλλα και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

