Ο Τάκης Ζαχαράτος αποχαιρέτησε, με μια συγκινητική ανάρτηση, τη μεγάλη Κυρία της ελληνικής μουσικής, Μαρινέλλα την Κυριακή 29 Μαρτίου. Η δημοσίευση συνοδεύεται από μια παλαιότερη φωτογραφία της ερμηνεύτριας, όπου υποκλίνεται στο κοινό με τη χαρακτηριστική γοητεία της.

Ο Τάκης Ζαχαράτος παραθέτει στο μήνυμά του στίχους, που όλοι οι φίλοι της ελληνικής μουσικής γνωρίζουν καλά: «Ξέρω πως δεν θα ’ρθεις ξανά, άλλη φορά δε θα σε δω, όμως για μένα θα είσαι για πάντα εδώ».

Πρόκειται για στίχους από το τραγούδι της Μαρινέλλας «Είσαι παντού και πουθενά», που κυκλοφόρησε το 1985 μαζί με τον Κώστα Χατζή.

Ο Τάκης Ζαχαράτος έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη Μαρινέλλα με λόγια εκτίμησης και θαυμασμού, περιγράφοντας την ως μέντορά του και ως πηγή έμπνευσης για όλη του την καριέρα.

Η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί, δίνοντας τη δυνατότητα σε συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να την αποχαιρετήσουν.

