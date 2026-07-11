Η Ταμίλα Κουλίεβα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Σαντορίνη, και επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για στιγμές χαλάρωσης μαζί με αγαπημένους της φίλους.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από την απόδρασή της, δίνοντας μια γεύση από τις όμορφες στιγμές που περνά.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη, περιτριγυρισμένη από φυτά, φορώντας λευκό μπικίνι.

Ακόμη, στην ανάρτησή της περιλαμβάνονται εικόνες από το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, την Κόκκινη Παραλία και άλλα χαρακτηριστικά τοπία του νησιού, όπου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με την παρέα της.

«Santorini time. With lovely friends», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες από τις διακοπές της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tamilla Kulieva (@tamillakulievaofficial)

govastiletto.gr – Η Ταμίλα Κουλίεβα ποζάρει με το μπικίνι της και εντυπωσιάζει με τις αναλογίες της!