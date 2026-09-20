Το ντεμπούτο της στην πασαρέλα πραγματοποίησε η Τάμτα, συμμετέχοντας στο εντυπωσιακό show της σχεδιάστριας Natasha Zinko.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που έχει συνδέσει εδώ και χρόνια την καλλιτεχνική της ταυτότητα με την avant-garde μόδα, πέρασε αυτή τη φορά από τις πρώτες σειρές των θεατών στο ίδιο το catwalk.

Συγκεκριμένα, περπάτησε στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, με την παρουσία της να καταγράφεται στο επίσημο φωτογραφικό υλικό του οίκου και την ίδια να μοιράζεται σχετικές στιγμές στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tamta (@officialtamta)

Ποια είναι η Natasha Zinko

Η Natasha Zinko, σχεδιάστρια ουκρανικής καταγωγής με έδρα το Λονδίνο και απόφοιτη του Central Saint Martins, έχει δημιουργήσει ένα brand που κινείται έξω από τις συμβατικές κατηγορίες της μόδας. Οι συλλογές της συνδυάζουν gender-fluid στοιχεία, ανατροπές στους κώδικες του καθημερινού ντυσίματος, upcycling και μια έντονα πειραματική προσέγγιση στη σιλουέτα.

Η συλλογή Pay Per View για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 είχε ως αφετηρία την ιδέα ότι στη σύγχρονη ζωή βρισκόμαστε διαρκώς μπροστά σε ένα πραγματικό ή ψηφιακό κοινό. Η Zinko εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην κατασκευή και την έκθεση μιας δημόσιας περσόνας, στήνοντας ένα show με χαρακτήρες και ρόλους αντί για ένα συμβατικό μοντέλο casting. Στην πασαρέλα εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι Katie Price, Kelly Osbourne και Drea de Matteo, ενώ τα ρούχα κινούνταν από lingerie στοιχεία και tailoring μέχρι sportswear και αναφορές σε επαγγελματικές “στολές”.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της Τάμτα αποκτά μεγαλύτερο νόημα από μία ακόμη celebrity συμμετοχή σε fashion show.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RED-EYE Metazine (@red.eye.world)

govastiletto.gr -Πάρις Κασιδόκωστας: Με μπλε μαλλιά στη Μύκονο στο πλευρό της Τάμτα