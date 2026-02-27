Η Τάμτα, για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν σταματάει να εξελίσσεται και επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό της στο πιο avant garde era της.

Η ανατρεπτική performer Τάμτα, πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, διεθνών προδιαγραφών, στον δεύτερο ημιτελικό του Sing for Greece, κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης της εκπομπης και μας χάρισε ένα live performance που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό ακόμα.

Η πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα, λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσματων του δευτερου ημιτελικού, έκανε για ακόμα μια αφορά την ανατροπη, ανέβηκε στην σκηνή του Sing for Greece μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και παρουσίασε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα διάρκειας 13 λεπτών, το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI, A Universal Music Company και την Kiki Music με τίτλο “Live Mutations”.

Η Τάμτα διασκεύασε αγαπημένα κομμάτια από το πολυετές ρεπερτόριό της, καθώς και τραγούδια από τις νεότερες δισκογραφικές δουλειές της, που σηματοδότησαν το καλλιτεχνικό της rebranding. Στο εν λόγω performance η μαγεία της κλασικής μουσικής συνδυάστηκε αρμονικά με ηλεκτρονικά beats, εντυπωσιακές ερμηνευτικές αντιθέσεις και έντονο αέρα Eurovision, με το κοινό να παρακολουθει με κομμενη την ανασα.

Στο live EP της Τάμτα, με τίτλο “Live Mutations” θα μπορουμε να ακουσουμε τα τραγουδια με την σειρά που εμφανίστηκαν στο Sing for Greece. Η εναρξη του show της εγινε με το εσωστρεφές τραγούδι «Άλλο τι λέω» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, στη συνέχεια, ανέβηκαν τα bpm με το «Khorumi», ένα κομμάτι που βασίζεται σε γεωργιανό πολεμικό χορό και αμέσως μετά ακολούθησε το τραγούδι «Σε είδα σε ’μένα» που αποτελεί μια από τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες της. Για τον επίλογο δεν θα μπορούσαν να λείπουν το «Unloved», τραγούδι που είχε προτείνει για τον ελληνικό τελικό του 2015, καθώς και το «With Love», με το οποίο διεκδίκησε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 2007.

Η ίδια μάλιστα μοιράστηκε τα συναισθήματά της σε ανάρτησή της στα social media, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ όλους για τα τόσο ζεστά, όμορφα μηνύματα και σχόλια. Ευχαριστώ την ΕΡΤ και την Μαρία Κοζάκου για την τιμητική πρόταση και, κυρίως, για την καλλιτεχνική ελευθερία. Αυτό το performance και το αποτέλεσμα που είδατε και ακούσατε είναι καρπός συλλογικής δουλειάς. Τα μοιράζομαι με την πολύτιμη ομάδα μου, τους ανθρώπους που με πλαισιώνουν με αγάπη, πάθος και επαγγελματισμό. Πάντα ευγνώμων».

Δείτε το performance:

Με αυτήν την εμφάνιση, η Τάμτα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν σταματάει να εξελίσσεται, επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό της, καινοτομεί και μας ξαφνιάζει θετικά συνεχώς. Το creative direction και τις χορογραφίες της καθηλωτικής εμφάνισής της επιμελήθηκε ο Bill Roxenos, την ηχοληψία ο Γιάννης Βένιος, την επιμέλεια φωτισμού ο Βαγγέλης Μούντριχας, η παραγωγή ανήκει στον TeoX3 και το transcription στον Αχιλλέα Γουάστωρ. Η δημιουργία που φόρεσε η Τάμτα στο performance και αποτελεί την εμπνευση για το εξώφυλλο, ανήκει στον διεθνώς καταξιωμένο Ελληνα σχεδιαστή Βρεττό Βρεττάκο.

H ανάρτησή της:

Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια της Τάμτα, εκτός από την κυκλοφορία του “Live Mutations” στο Spotify, περιλαμβάνεται μια σειρά εμφανίσεων στο SMUT ATHENS, με νέο show, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Κυριακή 22 Μαρτίου (20:00), ενώ την Παρασκευή Παρασκευή 27 Μαρτίου θα βρεθεί στο Λονδίνο για μια μοναδική εμφάνιση στο Colors Hoxton.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: tamta.lnk.to/LIVEMUTATIONS

