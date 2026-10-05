Μια από τις σπάνιες φορές που ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μαζί την Τάμτα και τον Πάρι Κασιδόκωστα ήταν το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε κοινή έξοδο με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Romain Gavras, «Θυσία» («Sacrifice»).

Η κινηματογραφική βραδιά πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, συγκεντρώνοντας αρκετά πρόσωπα από τον χώρο της τέχνης, της επιχειρηματικότητας και της showbiz.

Μαζί στην πρεμιέρα της «Θυσίας»

Η Τάμτα και ο Πάρις Κασιδόκωστας έχουν επιλέξει εδώ και χρόνια να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι κοινές εμφανίσεις τους είναι περιορισμένες και οι δυο τους αποφεύγουν να απασχολούν συχνά τα media με στιγμές από την προσωπική τους ζωή.

Η Τάμτα, πιστή στο ξεχωριστό στιλ που χαρακτηρίζει τις δημόσιες εμφανίσεις της, ξεχώρισε με την παρουσία της, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της.

Μια σχέση μακριά από τη δημοσιότητα

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια και έχει καταφέρει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους στη σχέση του, παρά το έντονο ενδιαφέρον που κατά καιρούς υπάρχει για την προσωπική τους ζωή.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις της για τον σύντροφό της, χωρίς να αποκαλύπτει συχνά λεπτομέρειες της κοινής τους καθημερινότητας. Γι’ αυτό και κάθε κοινή δημόσια εμφάνισή τους συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Η πρεμιέρα της «Θυσίας» ήταν μία ακόμη από τις σπάνιες περιστάσεις που η Τάμτα και ο Πάρις Κασιδόκωστας έκαναν μαζί δημόσια έξοδο.

Πηγή φωτογραφιών: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

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