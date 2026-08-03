Στη Μύκονο βρέθηκαν για ακόμα ένα καλοκαίρι η Τάμτα και ο Πάρις Κασιδόκωστας, επιλέγοντας το νησί των ανέμων για να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με στιγμές ξεκούρασης. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια βραδινής του εξόδου στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση.

Η τραγουδίστρια επέλεξε λευκό cropped top, oversized ζακέτα και τζιν, ενώ ο σύντροφός της εμφανίστηκε με μαύρο look και printed T-shirt, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με γυαλιά ηλίου.

Αν και η Τάμτα και ο Πάρις Κασιδόκωστας διατηρούν συστηματικά χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας την προσωπική τους ζωή από τη δημοσιότητα, η Μύκονος παραμένει ο σταθερός καλοκαιρινός τους σταθμός. Το ζευγάρι επιστρέφει κάθε χρόνο στο νησί για τις διακοπές του, πραγματοποιώντας πάντα διακριτικές εμφανίσεις, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Άλλωστε, η ίδια η Τάμτα έχει εξηγήσει στο παρελθόν γιατί έχει επιλέξει αυτή τη στάση απέναντι στη δημοσιότητα. «Δεν κρυβόμαστε κιόλας, αλλά έτσι ζούμε. Ο κόσμος πολλές φορές φαντάζεται διάφορα και πολλές φορές λέω: πού να έχω έναν φακό να κοιτάνε, πόσο καμία σχέση δεν έχει όλο με αυτό που νομίζουν», είχε εξομολογηθεί, ξεκαθαρίζοντας πως η διακριτικότητα είναι συνειδητή επιλογή για την ίδια και τον σύντροφό της.

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Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Τάμτα: Στη Γεωργία μαζί με τον Πάρι Κασιδόκωστα