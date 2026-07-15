Στη Τιφλίδα, την πόλη όπου μεγάλωσε, ταξίδεψε η Τάμτα με αφορμή τη συναυλία στην οποία συμμετείχε. Συγκεκριμένα η δημοφιλής τραγουδίστρια πριν λίγες ημέρες άνοιξε το All Star Drag Ball στο Space Hall Tbilisi, μια βραδιά αφιερωμένη στη drag κοινότητα της χώρας και στην υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας. Η εμφάνισή της είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, κάτι που αποτυπώθηκε και στο μακροσκελές μήνυμα που μοιράστηκε στα social media.

«Τριάντα δύο χρόνια μετά, βρέθηκα ξανά να τραγουδάω στην πόλη όπου μεγάλωσα», έγραψε η Τάμτα, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ήταν «απλώς άλλη μία συναυλία», αλλά μια βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη, την ελευθερία και την έκφραση.

Η ίδια ευχαρίστησε τους διοργανωτές που την προσκάλεσαν να ανοίξει τη βραδιά, συνεχάρη όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση και στάθηκε ιδιαίτερα στους drag performers, τους οποίους χαρακτήρισε «γενναίους» και «βαθιά εμπνευσμένους». Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να ευχαριστήσει και τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, γράφοντας πως η ζεστασιά και η ενέργειά του σήμαιναν πολλά για την ίδια.

«Σας ευχαριστώ όλους! Σας αγαπώ» έγραψε στο τέλος η Τάμτα, δείχνοντας πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, ο δεσμός της με τη γενέτειρά της παραμένει ισχυρός.

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Οι χαλαρές στιγμές στην Τιφλίδα

Η Τάμτα με αφορμή το επαγγελματικό της ταξίδι στη Γεωργία, βρήκε χρόνο να περιπλανηθεί στους δρόμους της Τιφλίδας, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες που αποτύπωσαν τις πιο ήρεμες στιγμές του ταξιδιού της.

Η τραγουδίστρια περπάτησε στις γειτονιές όπου κυριαρχεί η χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της γεωργιανής πρωτεύουσας, απόλαυσε μικρές στάσεις σε καφέ, απαθανάτισε πολύχρωμα σοκάκια και ιστορικά σημεία της πόλης, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά της που βρέθηκε ξανά σε γνώριμες εικόνες.

Στο πλευρό της βρισκόταν και ο επί χρόνια σύντροφός της, Πάρις Κασιδόκωστας, ο οποίος τη συνόδευσε στις βόλτες και στις στιγμές χαλάρωσης στην πόλη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tamta (@officialtamta)

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