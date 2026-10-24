Μια ξεχωριστή αφιέρωση στη μητέρα της έκανε η Τάνια Μπρεάζου, με αφορμή τα γενέθλιά της, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έχει κάνει για εκείνη.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της μητέρας της, συνοδεύοντάς τη με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα.

Μέσα από τα λόγια της, αναφέρθηκε στη δύναμη και τις θυσίες της γυναίκας που στάθηκε δίπλα της σε κάθε βήμα, αναγνωρίζοντας πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία της στη ζωή της.

Η αναγνώριση για τις θυσίες και η στήριξη της μητέρας της

Η Τάνια Μπρεάζου μίλησε με τρυφερότητα για τον άνθρωπο που, όπως εξομολογήθηκε, αγωνίστηκε ώστε να της προσφέρει όσα χρειαζόταν, χωρίς να επιτρέψει στις δυσκολίες να σταθούν εμπόδιο.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να σου πω με λόγια πόσο σε αγαπάω και πόσο σε θαυμάζω για όλα όσα έχεις κάνει για μένα. Αν σήμερα είμαι η γυναίκα που είμαι, είναι γιατί πίσω μου είχα μια δυνατή γυναίκα και μάνα που πάλεψε για όλα, που δεν τα παράτησε και που έκανε ό,τι μπορούσε για να μη μου λείψει τίποτα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις ευθύνες που ανέλαβε η μητέρα της και στις φορές που χρειάστηκε να αφήσει τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της κόρης της.

«Ήσουν και μαμά και μπαμπάς, η δύναμή μου και το στήριγμά μου. Ξέρω πως δεν ήταν πάντα εύκολο, πως έκανες θυσίες και πως πολλές φορές έβαλες τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα για μένα. Όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω όλο και περισσότερο πόσα έχεις κάνει και νιώθω πραγματικά περήφανη που είμαι κόρη σου!», πρόσθεσε.

«Για τα γενέθλιά σου, εύχομαι πάνω απ’ όλα να έχεις υγεία, να χαμογελάς και να έρθουν στη ζωή σου όλα τα όμορφα που αξίζεις. Να σε δω να χαίρεσαι, να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου και να παίρνεις πίσω λίγη από την αγάπη που έχεις δώσει σε μένα. Και εύχομαι κι εγώ κάποια μέρα να καταφέρω να εκπληρώσω κάποια από τα όνειρά σου, όπως έκανες εσύ τόσα χρόνια για μένα. Σ’ αγαπάω πολύ, μαμά μου. Χρόνια πολλά, να σε χαίρομαι!», κατέληξε η Τάνια Μπρεάζου.

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