Η απόβαση των επωνύμων στο νησί των Ανέμων έχει ήδη ξεκινήσει! Από τους πρώτους celebrities που εντόπισε ο φωτογραφικός μας φακός στα γραφικά σοκάκια ήταν η Τάνια Μπρεάζου και ο Γιώργος Αμούτζας.

Το ερωτευμένο ζευγάρι απαθανατίστηκε στα Ματογιάννια της Μυκόνου κατά τη διάρκεια βραδινής του βόλτας να απολαμβάνει ξέγνοιαστο τις ομορφιές της χώρας. Η όμορφη τραγουδίστρια επέλεξε για τη βόλτα τους ένα στενό μίντι λευκό φόρεμα που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της και κατακόκκινο κραγιόν στα χείλη. Από την άλλη ο σύντροφός της και γνωστός ηθοποιός επέλεξε ένα casual look με τζιν και T-shirt.

Να θυμίσουμε ο Γιώργος Αμούτζας όσο και η Τάνια Μπρεάζου γνωρίστηκαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο J2US το 2024 και ταίριαξαν απόλυτα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η Τάνια Μπρεάζου έχει αποκαλύψει για τη σχέση της με τον Γιώργο Αμούτζα: «Γνωρίζοντάς τον, ένιωσα μία τεράστια σύνδεση. Μια οικειότητα σαν να λέμε ”ώπα, τι γίνεται, ξαναβρεθήκαμε”. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα ένα πράγμα».

Τόσο ο Γιώργος όσο και η Τάνια πολύ συχνά μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media δημοσιεύουν στιγμιότυπα από τις εξόδους και τις αποδράσεις τους, στα οποία αποτυπώνεται το πόσο απολαμβάνουν ο ένας τη συντροφιά του άλλου.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

