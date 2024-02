Τάνια Μπρεάζου: O Αμερικανός συνθέτης του «Killing Me Softly» την «ψήφισε» για τη φωνή της

Όλα ξεκίνησαν όταν η Τάνια έκανε cover για το εμβληματικό «Killing Me Softly with His Song», συγκεντρώνοντας αποθεωτικά σχόλια στα social media...