Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε η Τάνια Μπρεάζου το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου, όπου μίλησε για την πορεία της, την οικογένειά της, αλλά και τη σχέση της με τον ηθοποιό Γιώργο Αμούτζα.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε αρχικά στη μητέρα της, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στην ανατροφή της και στις αξίες που της μετέδωσε από μικρή ηλικία.

Όπως είπε, η μητέρα της στάθηκε ταυτόχρονα σε ρόλο μητέρας και πατέρα, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια ώστε να τη μεγαλώσει με αξιοπρέπεια και αρχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσωπική της ζωή, μιλώντας με τρυφερότητα για τον σύντροφό της, Γιώργο Αμούτζα, τον οποίο όπως αποκάλυψε, τη στηρίζει απόλυτα στην επαγγελματική της πορεία.

«Ο Γιώργος δεν ζηλεύει, καμαρώνει. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Αν δει κάτι παράξενο, θα το συζητήσει, όπως κι εγώ. Αν δεν δώσω δικαίωμα, δεν έχει να συζητήσει κάτι μαζί μου. Το απαιτεί η δουλειά μου και το στυλ που τραγουδάω να είμαι σέξι. Μου αρέσει να είμαι σέξι και ο Γιώργος το καμαρώνει όλο αυτό. Ακόμα κι όταν με κοιτάζουν άντρες, λέει “κοίτα τη γυναίκα μου, την κοπέλα μου, τον άνθρωπό μου, αρέσει”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια και ο Γιώργος Αμούτζας είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια, μία γνωριμία που ξεκίνησε μέσα από τη συμμετοχή τους στο J2US, με τη σχέση τους να εξελίσσεται σταδιακά σε έναν δυνατό έρωτα. Από τότε, διατηρούν μια διακριτική, αλλά σταθερή παρουσία στη δημόσια ζωή, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

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