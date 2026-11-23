Για τις παλαιότερες εμφανίσεις της που σήμερα θα προσέγγιζε διαφορετικά, τη συμμετοχή της στη διαδικασία επιλογής τραγουδιού για τη Eurovision, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια μίλησε η Τάνια Μπρεάζου.

Η τραγουδίστρια συναντήθηκε με την κάμερα της εκπομπής Happy Day κατά τη διάρκεια των προβών για το MadWalk 2026, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων, ότι έχει καταθέσει τραγούδι για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Η εμφάνιση στο MadWalk και το τραγούδι για τη Eurovision

Η Τάνια Μπρεάζου θα εμφανιστεί στη σκηνή του MadWalk, συμμετέχοντας στο act που είναι αφιερωμένο στο brand της Σίλιας Κριθαριώτη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε και σε παλαιότερες εμφανίσεις της που σήμερα δεν την εκφράζουν τόσο, εξηγώντας πως θεωρεί φυσιολογικό ένας καλλιτέχνης να εξελίσσεται και να αναζητά νέες ιδέες.

«Μου έχει τύχει να δω παλιά μου εμφάνιση και να πω, “δεν έπρεπε να το κάνω έτσι”, αλλά εδώ είμαστε, εξελισσόμαστε καλλιτεχνικά και στην εμφάνισή μας, ψάχνουμε καινούργιες ιδέες, εμπνεόμαστε… Κατέθεσα τραγούδι για τη Eurovision. Δε μπορώ να πω κάτι, ελπίζω να πάνε όλα καλά, ο κόσμος θα αποφασίσει», ανέφερε.

Πώς αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης, για την έκθεση στα social media και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να συναντήσει στο διαδίκτυο.

Όπως εξήγησε, έχει ζητήσει από τους κοντινούς της ανθρώπους να μην της μεταφέρουν όσα αρνητικά σχόλια διαβάζουν για εκείνη.

Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι στην αρχή της καλλιτεχνικής της πορείας, όταν ήταν μόλις 17 ετών, επηρεαζόταν πολύ περισσότερο από την κριτική.

«Προσπαθώ να μη δίνω σημασία στα αρνητικά σχόλια. Πολλές φορές και οι δικοί μου άνθρωποι, αν δουν αρνητικά σχόλια δε θα μου το πουν, γιατί εγώ τους το ζητάω. Όταν ξεκίνησα, στα 17 μου, επηρεαζόμουν από τα αρνητικά σχόλια, και λόγω ηλικίας και λόγω του ότι δεν ήμουν τόσο ώριμη καλλιτεχνικά. Σε αυτό θυμάμαι ότι με βοήθησε πολύ η Τάμτα, που ήταν η coach μου τότε», είπε χαρακτηριστικά.

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