Για πρώτη φορά σε κοινή τηλεοπτική συνέντευξη, η Τάνια Τρύπη και η Τζένη Καζάκου μίλησαν στην εκπομπή «Buongiorno» και στον Άρη Καβατζίκη για τη θεατρική τους συνεργασία, αλλά και για τη βαθιά προσωπική τους σχέση.

Μητέρα και κόρη πρωταγωνιστούν φέτος στην παράσταση «Με δύναμη από την Κηφισιά», σε μια σκηνική συνύπαρξη που έχει ξεχωριστό συμβολισμό.

Η Τάνια Τρύπη αποκάλυψε πως η πρόταση ήρθε από τη Θέμιδα Μαρσέλλου, η οποία επιθυμούσε να δει το έργο να ζωντανεύει με πραγματική μητέρα και κόρη στους αντίστοιχους ρόλους.

«Μας πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θα ήθελε να είμαστε μάνα και κόρη και στη σκηνή και στην πραγματικότητα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Τζένη Καζάκου παραδέχθηκε πως η συνεργασία αυτή ήρθε την κατάλληλη στιγμή. «Ήθελα να συνεργαστώ και με τη Θέμιδα και με τη μαμά. Αν είχε συμβεί στην αρχή της πορείας μου, ίσως να ήταν λάθος. Τώρα όμως είναι μεγάλη χαρά», είπε, τονίζοντας πως θαυμάζει τη μητέρα της τόσο ως γυναίκα, όσο και ως καλλιτέχνιδα.

«Τη θαυμάζω σαν μητέρα, σαν αμαζόνα, τρελή αμαζόνα και καλλιτεχνικά ως ηθοποιό. Δεν είναι αυτονόητο αυτό», σημείωσε με ειλικρίνεια.

Η νεαρή ηθοποιός στάθηκε και στη σημασία της προσωπικής επιλογής στις σχέσεις, λέγοντας πως η οικογένεια δεν ορίζεται μόνο από το αίμα, αλλά από τη συνειδητή σύνδεση και την αγάπη.

Η Τάνια Τρύπη, από την πλευρά της, ανέφερε πως αποδέχτηκε με φυσικότητα την απόφαση της κόρης της να ακολουθήσει το επάγγελμα της ηθοποιού. «Ήξερε τα καλά και τα δύσκολα της δουλειάς, ακόμα και το οικονομικό κομμάτι. Δεν είναι όλα ρόδινα», τόνισε.

Η κοινή τους πορεία στη σκηνή αποδεικνύει πως, όταν ο προσωπικός δεσμός συναντά την καλλιτεχνική ωριμότητα, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ουσιαστικό και βαθιά ανθρώπινο.

