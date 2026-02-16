Η Τάνια Τσανακλίδου οδηγήθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους, μετά το τέλος της θεατρικής παράστασης που παίζει στο Θέατρο Ακροπόλ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέβηκε με κλάματα, υποβασταζόμενη και με το μπαστούνι της σκηνή για να ευχαριστήσει το κοινό, ενώ αμέσως μετά βρέθηκε στα επείγοντα περιστατικά.

Όπως έγινε γνωστό, η ηθοποιός – τραγουδίστρια πονούσε αφόρητα στο γόνατό της από προηγούμενο τραυματισμό της. Μάλιστα, μίλησε στην εκπομπή για την κατάστασή της.

«Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δύο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είμαι εντάξει. Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση. Βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν», είπε η Τάνια Τσανακλίδου.

