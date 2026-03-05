Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» στο θέατρο Ακροπόλ συνάντησε η κάμερα του Happy Day την Τάνια Τσανακλίδου (σ.σ η οποία συμμετέχει στην παράσταση), μετά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο.

Να θυμίσουμε η Τάνια Τσανακλίδου το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου αισθανόταν έντονη αδιαθεσία ωστόσο εμφανίστηκε τελικά στο θεατρικό σανίδι υποβασταζόμενη με μπαστούνι ώστε να μη διακοπεί το έργο. Στο τέλος, όμως, αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η ίδια μίλησε χθες για όσα πέρασε, λέγοντας: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με τις πρόβες, αλλά τώρα πια δεν κάνω χορευτικά. Έπαθα ρήξη μηνίσκου. Μια βδομάδα δε μπορούσα να παίξω. Αλλά τώρα με το μπαστουνάκι μου…».

