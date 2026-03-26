H Τάρια Μπούρα γιόρτασε τα γενέθλια του γιου της, Δημήτρη Μητρόπουλου και της κόρης του, Δούκισσας.

Σε αυτή τη διπλή γιορτή, δε γινόταν να λείπουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Συγκριμένα, το «παρών» έδωσε και η 24χρονη κόρη της, Ραφαέλα, η μητέρα της Ρίτσα, και ο σύζυγός της Βίκτωρ Μητρόπουλος.

Η Τάρια Μπούρα επένδυσε σε ένα άκρως ανοιξιάτικο και λαμπερό look. Το φόρεμα, σε έντονο κόκκινο με floral μοτίβο, αποπνέει δυναμισμό και θηλυκότητα ταυτόχρονα. Από την άλλη, η εφαρμοστή γραμμή αναδεικνύει τη σιλουέτα, ενώ το print δίνει ένα δραματικό, σχεδόν εξωστρεφή χαρακτήρα, ιδανικό για event όπως το συγκεκριμένο. Τα μανίκια και η καθαρή γραμμή του φορέματος κρατούν την ισορροπία, ώστε το αποτέλεσμα να μη δείχνει υπερβολικό ή πολύ καλοκαιρινό.

Η Τάρια Μπούρα, το εμβληματικό μοντέλο που ταυτίστηκε με τις χρυσές εποχές του «Πρωινού Καφέ» στον ΑΝΤ1 τη δεκαετία του ’90, πλέον βιώνει την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία. Εδώ και τρία χρόνια, έχει αποκτήσει ένα νέο ρόλο που δεν είναι άλλος από εκείνον της γιαγιάς, αφού ο γιος της με την σύζυγό του, Βικτόρια, της χάρισαν μια εγγονή.

Η πορεία της Τάρια Μπούρα υπήρξε πάντα ένας επιτυχημένος συνδυασμός καριέρας και προσωπικής ζωής. Η ίδια, από το γάμο της με τον γνωστό επιχειρηματία Βίκτωρα Μητρόπουλο, απέκτησε δύο παιδιά, τον Δημήτρη και τη Ραφαέλα.

Σήμερα, αν και έχει επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, παραμένει ο «βράχος» της οικογένειάς της. Συμμετέχει ενεργά στις χαρές των παιδιών της και πραγματοποιεί επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις στο πλευρό τους, αποδεικνύοντας ότι για εκείνη η οικογένεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.

