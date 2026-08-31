Νέα τηλεοπτική σελίδα ανοίγει για τον Τάσο Αρνιακό, ο οποίος έκανε το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου την πρώτη του εμφάνιση στον αέρα του Action 24.

Ο γνωστός μετεωρολόγος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη», όπου τον υποδέχθηκαν ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου. Πρόκειται για την πρώτη του τηλεοπτική παρουσία μετά την έναρξη της συνεργασίας του με τον σταθμό.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του Action 24 για τον τρόπο με τον οποίο τον υποδέχθηκαν.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την υποδοχή, θερμή υποδοχή, από την ρεσεψιόν μέχρι τον Διευθυντή στο φιλόξενο κανάλι του Action 24 που έχω την τιμή να συνεργάζομαι από αυτή τη στιγμή και μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά στην πρώτη του εμφάνιση.

Ο Τάσος Αρνιακός αφήνει πίσω του μια μακρά τηλεοπτική πορεία στον ANT1, όπου παρέμεινε για 19 χρόνια, παρουσιάζοντας το δελτίο καιρού.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στη διάρκεια που είχε στη διάθεσή του για την παρουσίαση της πρόγνωσης του καιρού, συγκρίνοντάς την με εκείνη άλλων συναδέλφων του.

«Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ζηλεύω κάποιους άλλους συναδέλφους που έχουν 10 λεπτά, ένα τέταρτο, να λένε για τον καιρό. Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν, δεν είχε την πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Πλέον, ο έμπειρος μετεωρολόγος ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του διαδρομή, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Action 24.

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