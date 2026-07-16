Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τετάρτης 16 Ιουλίου ήταν ο Τάσος Αρνιακός. Ο έμπειρος μετεωρολόγος, ο οποίος πρόσφατα ολοκλήρωσε έναν μεγάλο κύκλο 19 ετών στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο παράπονο που του έμεινε από την παρουσίαση του δελτίου καιρού, εξηγώντας πως πάντα θα επιθυμούσε να έχει στη διάθεσή του περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο.

«Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ζηλεύω κάποιους άλλους συναδέλφους που έχουν 10 λεπτά, ένα τέταρτο, να λένε για τον καιρό. Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν, δεν είχε την πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό. Ο χρόνος που μου δινόταν ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή 1.30 λεπτό με το μουσικό χαλί στην αρχή και στο τέλος.

Έπρεπε να πω πολλά πράγματα σε λίγες λέξεις, και έπρεπε οι λέξεις που θα πω να είναι στοχευμένες…» είπε ο Τάσος Αρνιακός.

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