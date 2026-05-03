Ο Τάσος Μπουγάς τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις συζητήσεις που έχουν προκύψει γύρω από το τραγούδι «Ferto» του Akyla, το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 και τις ομοιότητες που αρκετοί ακροατές έχουν εντοπίσει με δικό του παλαιότερο κομμάτι.

Μιλώντας στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι έχει δεχτεί σχόλια από κόσμο που θεωρεί πως υπάρχει μουσική συγγένεια ανάμεσα στα δύο τραγούδια.

Όπως ανέφερε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που του έχουν πει ότι το «Ferto» θυμίζει έντονα το δικό του «Θέλεις μπουζούκια πάμε», κάτι που, όπως είπε, του δημιουργεί την εντύπωση πως ίσως υπάρχει κάποια επιρροή ή ομοιότητα στη σύνθεση.

Παρά τις παρατηρήσεις αυτές, ο Τάσος Μπουγάς ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενοχλεί η κατάσταση και δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία νομική ενέργεια. Αντίθετα, στάθηκε με θετικό τρόπο απέναντι στον νεαρό καλλιτέχνη, εκφράζοντας την ευχή του για καλή επιτυχία στον διαγωνισμό και μάλιστα δηλώνοντας ότι θα ήθελε να τον δει να διακρίνεται.

Όπως τόνισε, στη μουσική είναι συχνό φαινόμενο να υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ τραγουδιών, χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει κάτι μεμπτό, ενώ ο ίδιος προτιμά να βλέπει τη δουλειά του να φτάνει στο κοινό και να ακούγεται ευρέως, παρά να δημιουργούνται εντάσεις γύρω από αυτήν.

Govastiletto.gr – Ξέσπασε ο Τάσος Μπουγάς στην πίστα όταν θαυμάστρια του έπιασε τα οπίσθια – Δείτε το βίντεο