Τάσος Μπουγάς: Ο μοναχογιός του, Διονύσης Μπουγάς στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη

Ο Διονύσης Μπουγάς μίλησε για πρώτη φορά μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα. Ο μοναχογιός του Τάσου Μπουγά έχει επιλέξει συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια να ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία από τον διάσημο πατέρα του και να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ψυχολόγος και συγγραφέας έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη αποκλειστικά στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», ανοίγοντας για πρώτη φορά ένα μεγάλο κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής. Μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τις συνεχείς μετακινήσεις λόγω της δουλειάς του πατέρα του, την απουσία της μητέρας του από την καθημερινότητά του, αλλά και τη σχέση που έχει σήμερα με τον Τάσο Μπουγά.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι αποκαλεί τον πατέρα του «Daddy», περιγράφοντας μια σχέση που μέσα στα χρόνια πέρασε από διαφορετικές φάσεις και την οποία ο ίδιος κατάφερε να δει με διαφορετικά μάτια όταν απέκτησε το δικό του παιδί.

«Τον λέω Daddy. Έχω ζήσει τη ζωή του πατέρα μου με τη δημοσιότητα και σε άσχημες φάσεις μετά τα 18-19, όταν έγινε αυτός ο ντόρος με τα ΜΜΕ, δεν ένιωθα ευχάριστα και για αυτό τόσα χρόνια απέφευγα να λέω. Όταν άκουγα σε παρέες για παιδιά άλλων επωνύμων να λένε “α, αυτή είναι η κόρη της τάδε”, τότε αποφάσισα να μην λέω ότι είμαι ο γιος του Μπουγά».

Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε δίπλα σε ένα από τους πλέον αναγνωρίσιμους λαϊκούς τραγουδιστές, ο Διονύσης Μπουγάς επέλεξε να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπως εξομολογήθηκε, έζησε τον πατέρα του σε δύσκολες και άσχημες περιόδους σε σχέση με τη δημοσιότητα και όσα έβλεπε δεν τον έκαναν να αισθάνεται άνετα με την ιδέα της έκθεσης.

Αντί για το χώρο του τραγουδιού, χάραξε τη δική του αυτόνομη διαδρομή. Σπούδασε και εργάζεται ως ψυχολόγος, ασχολείται με τη συγγραφή, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια ανεβάζει και θεατρικές παραστάσεις. Παρότι ο ίδιος δεν ακολούθησε καλλιτεχνικά τα βήματα του πατέρα του, τα μπουζούκια υπήρξαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, καθώς, όπως αποκάλυψε, μεγάλωσε και εργάστηκε μέσα στα νυχτερινά κέντρα.

«Τα τελευταία τρία χρόνια, επειδή κάπως κάνανε μια επιτυχία αυτές οι παραστάσεις που ανέβασα, έχω καταλήξει και ασχολούμαι full time με αυτό. Δεν πήρα το μικρόβιο από τον μπαμπά γιατί δεν υπήρχε το τραγούδι μέσα στο σπίτι. Μεγάλωσα μέσα στα μπουζούκια αλλά έχω δει τη νύχτα από μια άλλη οπτική. Έχω δουλέψει στα μπουζούκια και αυτό το έκανα από μόνος μου, δεν μου είπε εκείνος κάτι ποτέ».

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