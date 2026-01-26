Για τις έντονες αντιθέσεις ανάμεσα στον τρόπο που μεγάλωσε και στο πώς ο ίδιος λειτούργησε ως πατέρας μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς. Ο δημοφιλής ηθοποιός αποκάλυψε πως, αν και ο ίδιος δέχτηκε σωματική τιμωρία από τον πατέρα του, επέλεξε να μην είναι καθόλου αυστηρός με τα δικά του παιδιά. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του θύμα κακοποίησης, αλλά αντιλαμβάνεται τη στάση του πατέρα του ως μια προσπάθεια της εποχής εκείνης να τον αναθρέψει σωστά.

Ο Τάσος Χαλκιάς επισήμανε πως δεν έχει κρατήσει τις κακές συνήθειες του μπαμπά του, τονίζοντας βέβαια πως ήταν διαφορετικές οι συνθήκες όταν εκείνος ήταν παιδί, γι’ αυτό και η συμπεριφορά του πατέρα του ήταν άλλη.

Ο ηθοποιός εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 25 Ιανουαρίου: «Τα παιδιά μου θα πουν πώς υπήρξα ως πατέρας. Θέλω να πιστεύω ότι υπήρξα αρκετά καλός πατέρας, στον βαθμό που μπορούσα να έχω επαφή με τα παιδιά μου, ιδιαίτερα στα μικράτα τους. Γιατί δεν ήταν εύκολο, όταν γεννήθηκα ήμουν κι εγώ σε πλήρη δραστηριότητα. Δεν υπήρξα αυστηρός, με την έννοια να επιβάλλω τιμωρίες ή να σηκώνω τη φωνή, πράγμα που εγώ το δέχτηκα πάρα πολύ από τον πατέρα μου. Θα μπορούσε να μου έχει μείνει και μία κακή συνήθεια, γιατί εγώ έτρωγα ξύλο μέχρι που ήμουν μεγάλο παιδί. Καλώς ή κακώς αυτά είναι άλλα ζητήματα, γιατί εκείνες τις εποχές σήκωνε άλλες συμπεριφορές. Πολλές φορές με ρωτάνε “δηλαδή σας κακοποιούσε ο πατέρας σας;” και λέω “όχι, καθόλου, μου συμπεριφερόταν όπως έπρεπε για να γίνω καλό παιδί”».

Δείτε το βίντεο:

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής: «Είμαι 54 χρόνια στο θέατρο, δεν ήταν εύκολη η πορεία μου. Μεγαλώνοντας, η όρεξη και οι επιλογές είναι άλλες. Δεν είναι μόνο το θέατρο η δουλειά μας. Είμαι πιο ευτυχισμένος στο θέατρο απ’ ότι σε ένα τηλεοπτικό πλατό, γιατί είναι ο χώρος μου. Είμαι από τη δημιουργία της κρατικής τηλεόρασης, με το Θέατρο της Δευτέρας. Σήμερα είναι τόσο μοιρασμένη η πίτα που ένα 17% φαίνεται τεράστιο ποσοστό, ενώ τότε κάναμε 63%», δήλωσε.

