Τάσος Χαλκιάς: «Μέχρι και τα 16 μου χρόνια έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου»

Όπως εξήγησε, σε αντίθεση με τα δύο αδέλφια του, εκείνος προκαλούσε συχνά αναστάτωση με τη συμπεριφορά του, γεγονός που οδηγούσε σε συγκρούσεις με τον πατέρα του.

«Το να τρως ξύλο ήταν γνώριμο θέμα της εποχής. Υπήρχε η νοοτροπία ακόμα των παλιών πατεράδων. Θεωρούσαν ότι είναι μέτρο πειθαρχίας.

Έτρωγα ξύλο για πολλές σαχλαμάρες που έκανα και δικαίως έτρωγα, δεν το συζητώ. Άλλωστε είχα δύο αδέλφια που δεν τα είχε αγγίξει. Ήταν καλά παιδιά. Εγώ ήμουν πειραχτήρι, ήμουν ένα παλιόπαιδο. Έκανα πράγματα που δεν ήταν ευγενικά. Ήμουν ατίθασος, τσακωνόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Τάσος Χαλκιάς περιέγραψε πώς η συμπεριφορά του είχε δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εικόνα για εκείνον μέσα στην οικογένεια, αποκαλύπτοντας ότι η σωματική τιμωρία συνεχίστηκε μέχρι την εφηβεία του.

«Όλο αυτό μου δημιουργούσε ένα κλίμα ότι είμαι το ατίθασο παιδί και όλα αυτά πήγαιναν καρφωτά στη μανούλα μου και τα μάθαινε και ο πατέρας μου. Μέχρι και τα 16 μου έτρωγα ξύλο», συμπλήρωσε.

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