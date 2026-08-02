Για την ολοκληρωτική καταστροφή του εξοχικού του από τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς, περιγράφοντας τη βαθιά συναισθηματική αξία που είχε το σπίτι για τον ίδιο.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν αποτέλεσμα πολλών χρόνων προσωπικής προσπάθειας και θυσιών, τονίζοντας ότι η απώλεια δεν περιορίζεται μόνο στην υλική της διάσταση, αλλά αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής του.

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν είναι ο μόνος που βιώνει αυτή τη δύσκολη κατάσταση, καθώς εκατοντάδες οικογένειες είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τη φωτιά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση», ο Τάσος Χαλκιάς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι του μόχθου αποκτούν όσα έχουν με πολύ κόπο. Το δικό μου σπίτι ήταν ένα έργο που έχτισα με προσωπική προσπάθεια. Έδωσα την ψυχή και το αίμα μου για να το δημιουργήσω και τώρα όλα χάθηκαν. Δεν είναι μόνο ένα κτίσμα…είναι ο προσωπικός μου κόπος, η ψυχική μου δύναμη και ένα κομμάτι της ίδιας μου της ζωής. Και δυστυχώς, μαζί με το δικό μου καταστράφηκαν ακόμη περίπου 200 σπίτια στην περιοχή».

Govastiletto.gr – Τάσος Χαλκιάς: Κάηκε το σπίτι στο Πόρτο Γερμενό – Η ανάρτηση του γιου του