Τάσος Χατζηγιοβάνης: Συγκλονίζει για την απάτη της ΜΚΟ – «Δεν είχα ξανά δώσει ποτέ μου τόσο μεγάλο ποσό»

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης βρίσκεται ακόμη σε σοκ, μετά την ανακάλυψη της μεγάλης απάτης που αφορά την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία φέρεται να εξαπατούσε δωρητές, συγκεντρώνοντας χρήματα για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να αποδίδει στις οικογένειές τους το σύνολο των ποσών που προορίζονταν για την ενίσχυσή τους. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τουλάχιστον 34 οικογένειες φέρονται να έχουν υποστεί οικονομική ζημία, ενώ από 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτό το ποσό, στις οικογένειες φέρεται να αποδόθηκαν μόλις 1,11 εκατομμύρια ευρώ, με το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης και η 35χρονη σύντροφός του. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για διοχέτευση μέρους των χρημάτων σε προσωπικές δαπάνες, στοιχηματισμό και φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ήταν ένας από τους δωρητές που ήθελαν να ενισχύσουν το έργο της Παιδικής Χαράς, αφού θέλησε να βοηθήσει τον μικρό Όθωνα-Δημήτρη να κερδίσει τη μάχη. Ωστόσο, ο μικρός ήρωας δυστυχώς έχασε τη μάχη του με τη ζωή. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν είπε φανερά αναστατωμένος: «Ήταν κάτι που για μένα ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ όλο αυτό. Όταν έμαθα ότι πίσω από όλο αυτό βρίσκονταν οι συγκεκριμένοι δύο άνθρωποι, εγώ είχα επαφές μαζί τους γιατί μιλούσα με την Παιδική Χαρά, οπότε σοκαρίστηκα. Όταν μου έστελναν μηνύματα, έλεγαν τα καλύτερα λόγια για τα παιδιά, για εμένα, για εκείνους. Οπότε ήταν το απόλυτο σοκ. Όταν είδα την ανάρτηση του συγκεκριμένου παιδιού, δεν θα το ξεχάσω. Ήμουν στην Ομόνοια τότε, στο charter, στο αεροπλάνο, επιστροφή για Κύπρο. Πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να στείλω στη γυναίκα μου και της είπα “διάβασέ το κι εσύ, με έχει αγγίξει πάρα πολύ. Σκέφτομαι να στείλω μήνυμα να ρωτήσω πόσο είναι το συγκεκριμένο ποσό, ώστε να βοηθήσουμε αυτό το παιδί”», περιέγραψε.

«Δεν είχα ξαναδώσει ποτέ μου τόσο μεγάλο ποσό. Έδινα πάντα όσο μπορούσα, αλλά πολύ πιο μικρά ποσά. Και η γυναίκα μου είπε κατευθείαν “εννοείται, αυτό αξίζει να το κάνεις”. Μου έστειλαν όλα τα απαραίτητα, τα IBAN και όλα αυτά για να κάνω τη μεταφορά. Την έκανα και ήθελα να επικοινωνήσω και με τη μαμά του παιδιού. Τα χρήματα δεν ξέρουμε αν τα έδωσαν. Είναι το πρόβλημα. Η μαμά δεν μιλούσε καλά ελληνικά, οπότε όταν εγώ τη ρώτησα “το χρηματικό ποσό που έβαλα το πήρατε όλο;”, η γυναίκα μού απαντούσε κάτι. Δεν έμπαινα στον κόπο να ρωτήσω για όλο το ποσό, γιατί σεβόμουν, εμπιστευόμουν τόσα χρόνια την Παιδική Χαρά. Οπότε ποτέ δεν έμαθα αν πήρε όλο το ποσό. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το πήρε το ποσό, με όλα αυτά που βγαίνουν στην επικαιρότητα», σημείωσε ο ίδιος.

Και κατέληξε: «Αλήθεια, δεν με στεναχωρεί το ποσό. Αυτό είναι το τελευταίο. Εμένα με ένοιαζε να σωθεί το παιδί. Αυτή ήταν ο στόχος μου και η κίνηση που έκανα ήταν πραγματικά για το παιδί. Πάντα είχα την επικοινωνία με τη μαμά. Μου έστελνε βίντεο από το παιδί. Του πήρα πίτσα με τα χρήματα που έδωσα, του πήρα παιχνίδια με τα χρήματα αυτά. Μετά από δεκαπέντε, είκοσι μέρες έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή», είπε.

govastiletto.gr – «Πάντα έδινα, το έχω μέσα μου, έτσι είμαι»: Ποιος είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης που συγκίνησε όλη την Ελλάδα;