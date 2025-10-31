Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Τάσος Ιορδανίδης στο zappit.gr και τον Γιώργο Σκρομπόλα, μιλώντας ανοιχτά για την πορεία του στην τηλεόραση και το θέατρο, αλλά και για τη βαθιά και πολυετή σχέση του με τη Θάλεια Ματίκα.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε πως η τύχη έχει παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στην καριέρα όσο και στην προσωπική του ζωή.

«H τύχη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, αλλά κάποιες γωνίες αυτής της διαδρομής τις έχω κερδίσει με το σπαθί μου», σημείωσε.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι για να λειτουργεί κανείς επαγγελματικά, πρέπει πρώτα να έχει ηρεμία στα προσωπικά του: «Αν δεν έχεις το κεφάλι σου ήσυχο στα του οίκου σου, δεν μπορείς να προχωρήσεις εύκολα».

Μιλώντας για τη σχέση του με τη Θάλεια Ματίκα, ο Ιορδανίδης ήταν απολύτως ειλικρινής: «Είμαι 17 χρόνια ερωτευμένος. Καψούρης. Η καψούρα είναι παρεξηγημένη έννοια…έχει και θετικά και αρνητικά. Στην αρχή έχει το ωραίο πετάρισμα στο στομάχι, αλλά και πολλή ανασφάλεια. Εγώ δεν θέλω να ζω στην ανασφάλεια. Θέλω να είμαι σε μία ασφάλεια».

Όπως αποκάλυψε, στη σχέση τους έχουν δοθεί πολλές δεύτερες ευκαιρίες. «Πώς γίνεται να μη δώσεις δεύτερη ευκαιρία, όταν είσαι πραγματικά δοσμένος ψυχή τε και σώματι; Στη σχέση μου με τη Θάλεια υπήρξαν δεύτερες, τρίτες, τέταρτες, πέμπτες ευκαιρίες. Δεν ήταν λάθη που δεν συγχωρούνται».

Ακόμη και το ενδεχόμενο απιστίας, ο ηθοποιός το αντιμετωπίζει με ωριμότητα: «Θα τη συζητούσα με βαριά την καρδιά, αλλά θα τη συζητούσα. Υπάρχουν ζευγάρια που το ξεπέρασαν και βγήκαν πιο δυνατά. Φαντάζομαι πως και η Θάλεια θα το μελετούσε, αλλά δεν νομίζω ότι θα το περνούσε ελαφρά».

Κλείνοντας, ο Ιορδανίδης μίλησε για τον δεσμό τους με τρυφερότητα: «Πού να πάω χωρίς τη Ματίκα; Ούτε εκείνη χωρίς εμένα. Είμαστε το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Στο τέλος της ημέρας, όλοι αυτό θέλουμε: κάποιον να μας κρατάει το χέρι. Λίγο περισσότερο νερό στο κρασί μας χρειάζεται. Ο πραγματικός έρωτας φαίνεται στις πράξεις, μέσα στην καθημερινότητα».