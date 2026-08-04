Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα συνεχίζουν το καλοκαιρινό τους ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με τη θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», συνδυάζοντας τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με στιγμές ξεκούρασης.

Ανάμεσα στις στάσεις της περιοδείας τους, οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στη Λευκάδα, όπου αφιέρωσαν λίγο χρόνο στη χαλάρωση, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο του νησιού.

Μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media μοιράστηκαν φωτογραφίες από την απόδρασή τους, στις οποίες ποζάρουν χαμογελαστοί μέσα στην πισίνα, φορώντας τα μαγιό τους, με φόντο το καταπράσινο φυσικό τοπίο και τα γαλάζια νερά του Ιονίου.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την ανεμελιά των διακοπών και δείχνουν πως, ακόμη και με ένα απαιτητικό πρόγραμμα περιοδείας, το ζευγάρι βρίσκει πάντα χρόνο για λίγες στιγμές ξεκούρασης και κοινής απόλαυσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tasos Anastasios Iordanidis (@iordanidis_tasos)

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