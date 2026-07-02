Με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα μοιράστηκαν πιο χαλαρές και προσωπικές στιγμές από την καθημερινότητά τους, μέσα από ένα διασκεδαστικό Couple Challenge.

Το γνωστό ζευγάρι ηθοποιών, που συνεργάζεται και επί σκηνής, απάντησε με χιούμορ και αυθορμητισμό σε ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο τη δουλειά, όσο και τη σχέση τους, χαρίζοντας backstage στιγμές στους θαυμαστές τους.

Μεταξύ άλλων, κλήθηκαν να απαντήσουν ποιος κάνει τα περισσότερα σαρδάμ στη σκηνή, ποιος καθυστερεί περισσότερο να ετοιμαστεί, ποιος τραγουδά καλύτερα Beatles, αλλά και ποιος κάνει το πρώτο βήμα μετά από έναν καβγά ή είναι πιο ζηλιάρης.

Οι ερωτήσεις δεν έμειναν εκεί, καθώς το παιχνίδι περιλάμβανε και πιο ανάλαφρες στιγμές, όπως ποιος γελά πιο εύκολα πάνω στη σκηνή ή ποιος παραπονιέται πιο συχνά για το air condition στο καμαρίνι.

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, με εμφανή χημεία και διάθεση για χιούμορ, έδειξαν για ακόμη μία φορά πόσο δεμένοι είναι, τόσο στη σκηνή όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της περιοδείας της παράστασης, η οποία συνεχίζει το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσίας του ζευγαριού στο θεατρικό χώρο.

@tagaristheatre Who is most likely to, the Θέλω να σου κρατάω το χέρι edition Ποιος κοιμάται στον καναπέ, ποιος γκρινιάζει περισσότερο και ποιος ξεχνάει τα λόγια του; Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη @danos_dad ♬ original sound – tagaristheatre

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